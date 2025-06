Golfista Pedro Figueiredo segue em 27.º no Challenge de Le Vaudreuil

Figueiredoo, que repetiu assim a volta regista na sexta-feira, o que lhe permitiu recuperar do resultado menos bom do primeiro dia (73 pancadas), ascendeu ao 27.º lugar, com um agregado de 211 pancadas (cinco abaixo), quando falta ainda cumprir a última volta, no domingo.



No percurso de hoje, Figueiredo esteve bem mais regular do que na sexta, tendo efetuado quatro 'birdies' (uma pancada abaixo) e apenas um 'bogey' (uma acima), contra os seis 'birdies' e três 'bogeys' da véspera.



Na frente do torneio segue um grupo de três jogadores, formado pelos ingleses Eddie Pepperel e David Horsey e pelo sueco Albin Bergstrom.