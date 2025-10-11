Mais Modalidades
Golfista Pedro Figueiredo segue em nono no Hainan Open na China
O golfista português Pedro Figueiredo está no nono lugar do Hainan Open, na China, prova do circuito challenge, que é liderada pelo neerlandês Lars Van Meijel.
Pedro Figueiredo, de 34 anos, entregou hoje um cartão com 67 pancadas, cinco abaixo do par do campo (72), e segue no grupo dos nonos classificados com um agregado de 207 ‘shots’, quando falta uma volta para terminar a prova.
A prova é liderada pelo neerlandês Lars Van Meijel, com 201 pancadas, sendo seguido pelo sueco Per Langfors, que tem 204.
