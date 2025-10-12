Mais Modalidades
Golfista Pedro Figueiredo termina em 15.º no Hainan Open
O golfista português Pedro Figueiredo terminou hoje no grupo dos 15.ºs classificados o Hainan Open, na China, prova do circuito challenge, que foi ganha pelo italiano Renato Paratore.
Pedro Figueiredo, de 34 anos, entregou hoje um cartão com 71 pancadas, uma abaixo do par do campo (72), e terminou a prova com um agregado de 278 ‘shots’, igualado com mais quatro golfistas.
A prova foi ganha pelo italiano Renato Paradore, que no último dia fez 66 pancadas e conseguiu subir à liderança, com um total de 271 pancadas, as mesmas do austríaco Maximilian Steinlechner, que bateu no desempate.
Com este triunfo, Paradore assegurou a promoção ao circuito principal do DP World Tour.
