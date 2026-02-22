Mais Modalidades
Golfista Pedro Figueiredo termina no terceiro lugar o `challenge` de Durban
O golfista português Pedro Figueiredo terminou hoje no terceiro lugar o Jonsson Workwear Durban Open, do Challenge Tour, em Durban, na África do Sul, encurtado para três voltas devido ao mau tempo.
Pedro Figueiredo, que tinha somado 65 pancadas (sete abaixo do par) no primeiro dia e 71 (uma) no segundo, fez hoje 67 (cinco), ao marcar um ‘eagle’ (duas), cinco ‘birdies’ (uma) e dois ‘bogeys’ (uma acima).
O jogador luso totalizou, assim, 203 pancadas (13 abaixo do par), compartilhando o terceiro lugar com mais cinco golfistas, todos a três pancadas do vencedor, o sul-africano Oliver Bekker, que fechou a prova com 200 (16 abaixo).
Por seu lado, Stephen Ferreira, que não passou o ‘cut’, terminou no 88.º posto, com 144 pancadas (par do campo).
A prova só teve três voltas, já que a terceira de quatro, que se deveria ter realizado no sábado, foi cancelada, devido ao excesso de água no percurso do Durban Country Club.
