Golfista Ricardo Melo Gouveia com arranque fraco na Coreia do Sul

Melo Gouveia terminou a primeira volta com 74 pancadas, três acima do par do campo, com três 'bogeys' (uma pancada acima do par do buraco), um duplo 'bogey' (duas acima) e dois 'birdies' (uma abaixo).



A primeira volta acabou por ser suspensa por falta de luminosidade quando faltavam apenas três golfistas completarem o percurso.



Para já, o chinês Haotong Li e o sul-coreano Kim Min-kyu estão na frente da classificação, com 65 pancadas (seis abaixo), seguidos pelo espanhol Alejandro del Rey (66 pancadas).

