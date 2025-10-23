Mais Modalidades
Golfista Ricardo Melo Gouveia com arranque fraco na Coreia do Sul
O português Ricardo Melo Gouveia segue provisoriamente no grupo dos 91.ºs classificados no final do primeiro dia do Genesis Championship, torneio do DP World Tour, que decorre em Cheonan, na Coreia do Sul.
Melo Gouveia terminou a primeira volta com 74 pancadas, três acima do par do campo, com três 'bogeys' (uma pancada acima do par do buraco), um duplo 'bogey' (duas acima) e dois 'birdies' (uma abaixo).
A primeira volta acabou por ser suspensa por falta de luminosidade quando faltavam apenas três golfistas completarem o percurso.
Para já, o chinês Haotong Li e o sul-coreano Kim Min-kyu estão na frente da classificação, com 65 pancadas (seis abaixo), seguidos pelo espanhol Alejandro del Rey (66 pancadas).
