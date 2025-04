Golfista Ricardo Melo Gouveia em boa posição para passar o `cut` na China

Melo Gouveia entregou um cartão com 67 pancadas, cinco abaixo do par do campo, graças a sete ‘birdies’ (uma pancada abaixo do par do buraco) e dois ‘bogeys’ (uma acima), quando a competição foi suspensa, devido à falta de luz natural.



O golfista português, de 33 anos, efetuou menos nove pancadas relativamente ao desempenho que teve na estreia, na quinta-feira, totalizando 143 e colocando-se em boa posição para passar o ‘cut’ e disputar as duas últimas voltas, no fim de semana.



O norte-americano Sean Crocker lidera o torneio do circuito principal, de forma condicional, com um agregado de 135 ‘shots’, nove abaixo do par do campo, depois de hoje ter entregado um cartão com 68.