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Golfista Ricardo Melo Gouveia entre os penúltimos classificados na República Dominicana
O português Ricardo Melo Gouveia segue entre os penúltimos classificados do Corales Puntacana Championship, ao cumprir a primeira volta, na quinta-feira, em Punta Cana, com 77 pancadas (cinco acima do par).
Melo Gouveia segue entre os 138.º classificados, após cumprir a jornada inaugural no campo Corales, na República Dominicana, com três ‘birdies’ (uma pancada abaixo do par), três ‘bogies’ (uma acima) e dois ‘double-bogeys’ (duas ou mais acima), incluindo os oito golpes despendidos no buraco 12.
Após o segundo lugar no Open da Áustria, no final de maio, o português foi 38.º no KLM Open, em Amesterdão, nos Países Baixos, e falhou o ‘cut’ nos últimos três torneios do DP World Tour.
O Corales Puntacana Championship é liderado pelo espanhol Ivan Cantero e pelo britânico Todd Clements, ambos com um agregado de 65 golpes (sete abaixo).
Após o segundo lugar no Open da Áustria, no final de maio, o português foi 38.º no KLM Open, em Amesterdão, nos Países Baixos, e falhou o ‘cut’ nos últimos três torneios do DP World Tour.
O Corales Puntacana Championship é liderado pelo espanhol Ivan Cantero e pelo britânico Todd Clements, ambos com um agregado de 65 golpes (sete abaixo).