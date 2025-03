Golfista Ricardo Melo Gouveia passa o `cut` em Singapura mas desce a 31.º

Após ter terminado a primeira volta na oitava posição, o português desceu hoje ao 31.º lugar ao entregar um cartão com 72 pancadas, as mesmas do Par do campo do clube de golfe Laguna National, resultantes de quatro ‘birdies’ (uma pancada abaixo do Par), dois ‘bogeys’ (uma acima) e um duplo ‘bogey’ (duas acima).



Ricardo Melo Gouveia segue com um agregado de 139 ‘shots’, a seis do norte-americano Dan Erickson, que lidera com menos uma pancada do que um grupo de cinco golfistas.



Depois de a ronda de quinta-feira ter sido cancelada, devido às fortes chuvadas que têm assolado Singapura, a organização decidiu na sexta-feira reduzir o torneio do circuito principal à realização de três voltas e um total de 54 buracos.