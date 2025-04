Golfista Ricardo Melo Gouveia termina no 55.º lugar em Hainan

Melo Gouveia entregou hoje um cartão com 72 pancadas, o par do campo, ao registar cinco ‘birdies’ (uma pancada abaixo do par do buraco) e cinco ‘bogeys’ (uma acima), terminando a prova com um agregado de 288 ‘shots’.



O golfista luso, de 33 anos, abriu a competição com 76 pancadas na quinta-feira, conseguiu 67, o seu melhor registo, na sexta-feira, e no sábado ficou nos 73 ‘shots’.



A prova foi ganha pelo inglês Marco Penge, que hoje entregou um cartão com 67 pancadas, passando a somar um total de 271 ‘shots’, superando a concorrência do norueguês Kristoffer Reitan e do norte-americano Sean Crocker, ambos com 274.