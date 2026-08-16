Golfista Ricardo Melo Gouveia termina Open da Dinamarca no 39.º lugar

Ricardo Melo Gouveia, de 35 anos, entregou um cartão com 73 pancadas, uma acima do par do campo de golfe da cidade de Kerteminde, em consequência de cinco ‘birdies’ (uma abaixo do par do buraco) e dois duplos ‘bogeys’ (duas, ou mais, acima), concluindo a prova com um total de 284 ‘shots’, quatro abaixo do par do campo.



O único golfista português que conseguiu passar o ‘cut’ - uma vez que o compatriota Daniel Rodrigues falhou esse objetivo – terminou relativamente distante de Winther, que conquistou o torneio do circuito principal, com um agregado de 273 pancadas, 15 abaixo do par do campo, depois de hoje ter efetuado 67.