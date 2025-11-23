Golfista Tomás Melo Gouveia número um do circuito da FPG e PGA Portugal

Tomás Melo Gouveia, de 31 anos, foi o único jogador a conquistar dois títulos no circuito esta temporada, o torneio de abertura, o Montebelo Golf Classic, em Viseu, no qual derrotou no play-off Pedro Lencart, seguindo-se novo triunfo através de 'morte súbita', agora diante de Pedro Figueiredo no Lisbon Masters, disputado em Sintra.



Ao longo da época, Tomás Melo Gouveia foi ainda terceiro no VI Solverde Players Championship, em Espinho, e terceiro no Campeonato Nacional de Profissionais, em Troia, falhando o 42.º Open Pro-Am do Clube de Golfe da Ilha Terceira e sido quarto na Timestamp Golf Tour Final by PGA National, que decorreu na Aroeira, em Almada.



"Foi uma época no circuito muito positiva. Ganhei dois torneios, estive quase sempre na corrida para a vitória, a exceção foi este último torneio. Fui o jogador com mais títulos e acabar o circuito como vencedor foi ainda melhor. Ganhar um ranking é sempre bom, seja onde for e motiva-me. Este circuito foi muito bom para os profissionais terem competição", disse Tomás Melo Gouveia, citado pela assessoria de imprensa do circuito nacional profissional de golfe.



Apesar de já se encontrar em plena pré-temporada para o Circuito Europeu de golfe de 2026 (a segunda divisão europeia), o algarvio conta ainda competir nas próximas duas semanas em dois torneios do Mena Tour (circuito profissional do Médio Oriente), no Aroeira-2 e no O’Connor Course do Amendoeira Golf Resort.



No segundo lugar ficou Vasco Alves, jogador que ainda dispôs de um 'putt' de 12 metros no último buraco do circuito, que, caso tivesse sido bem-sucedido, lhe permitiria ter sido o número um do circuito, numa época em que, ao longo das seis provas, participaram nove dos 10 primeiros portugueses no ranking mundial de golfe, tendo o único ausente sido Stephen Ferreira, que reside no Zimbabué.



Este ano constituiu a primeira experiência de coorganização de um circuito entre a FPG e a PGA Portugal.