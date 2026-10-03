Golfista Tomás Melo Gouveia termina em 16.º o Abu Dhabi Challenge

Tomás Melo Gouveia teve a sua melhor exibição no derradeiro dia da competição, completando os 18 buracos do Al Ain Equestrian Shooting & Golf Club de Abu Dhabi sem ceder qualquer pancada para o campo.



O golfista português anotou seis ‘birdies’, quatro dos quais consecutivos, entre os buracos 4 e 7, e com este registo saltou da 45.ª posição para o 16.º lugar, com um resultado agregado de 270 pancadas.



Este resultado rendeu ao português um prémio monetário de cerca de 4.500 euros e a subida de três posições na Ordem de Mérito ‘Road to Mallorca’, onde a partir de segunda-feira estará em 56.º.



O torneio teve como vencedor o irlandês Liam Nolan, que se estreou a vencer no HotelPlanner Tour, com 259 pancadas (-21 do que o PAR).



A próxima competição do circuito Challenger Tour é o Hainan Open, que tem lugar no Sanya Luhuitou Golf Club, na China. Joga-se já a partir de quinta-feira e contará com a participação de Tomás Melo Gouveia e de Pedro Figueiredo.



