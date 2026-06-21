Golfista Wyndham Clark a um passo do título no US Open

O campeão de 2013 assinou uma ronda ao par do campo, com um ‘eagle’, dois ‘birdies’ e três ‘bogeys’, aproveitando o mau desempenho dos adversários diretos e reforçar a vantagem em duas pancadas.



Clark segue agora com -7, sustentado sobretudo na excelente primeira volta de quinta-feira, com seis abaixo do par.



A principal ameaça ao líder é o compatriota Scottie Scheffler, que fez 69 pancadas na terceira ronda (quatro ‘birdies’ e três ‘bogeys’) e está a seis pancadas, com um total de -1.



No mesmo grupo seguem os também norte-americanos Sahith Theegala e Sam Stevens, além do sul-coreano Tom Kim.



O argentino Emiliano Grillo é o latino-americano mais bem colocado, em sexto lugar, com o par do campo, a sete pancadas de Clark, depois de um expressivo 67 (-3) que lhe permitiu subir 40 posições.



Já o norte-irlandês Rory McIlroy caiu na classificação ao marcar +3, enquanto o chileno Joaquín Niemann segue com +5, o espanhol Ángel Hidalgo com +7 e o colombiano Nicolás Echevarría com +9.

