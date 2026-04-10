Golfistas Rory McIlroy e Sam Burns lideram Masters de Augusta após primeira volta

Na quinta-feira, McIlroy iniciou a defesa do título com uma volta em que marcou seis ‘birdies’ (uma pancada abaixo do par) e um ‘bogey (uma acima), partilhando a liderança com Burns, que entregou um cartão com um ‘eagle’ (duas abaixo), quatro ‘birdies’ e um ‘bogey’.



“É um grande começo, mas ainda há muito caminho pela frente. Estou na luta e sinto-me bem com a posição em que estou”, afirmou McIlroy no final da primeira volta.



Os dois líderes seguem com duas pancadas de vantagem sobre o trio, composto pelo australiano Jason Day e pelos norte-americanos Kurt Kitayama e Patrick Reed.



O número um mundial, Scottie Scheffler, bicampeão em Augusta, terminou a primeira volta com 70 pancadas, a três da liderança, enquanto Jon Rahm, campeão em 2023 e um dos favoritos à vitória, teve uma jornada difícil, fechando com 78 ‘shots’, na 73.ª posição.