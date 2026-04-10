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Golfistas Rory McIlroy e Sam Burns lideram Masters de Augusta após primeira volta
O norte-irlandês Rory McIlroy, detentor do título, e o norte-americano Sam Burns lideram o Masters de Augusta, primeiro ‘major’ da temporada de golfe, após a primeira volta, seguindo ambos com 67 pancadas (cinco abaixo do par).
Na quinta-feira, McIlroy iniciou a defesa do título com uma volta em que marcou seis ‘birdies’ (uma pancada abaixo do par) e um ‘bogey (uma acima), partilhando a liderança com Burns, que entregou um cartão com um ‘eagle’ (duas abaixo), quatro ‘birdies’ e um ‘bogey’.
“É um grande começo, mas ainda há muito caminho pela frente. Estou na luta e sinto-me bem com a posição em que estou”, afirmou McIlroy no final da primeira volta.
Os dois líderes seguem com duas pancadas de vantagem sobre o trio, composto pelo australiano Jason Day e pelos norte-americanos Kurt Kitayama e Patrick Reed.
O número um mundial, Scottie Scheffler, bicampeão em Augusta, terminou a primeira volta com 70 pancadas, a três da liderança, enquanto Jon Rahm, campeão em 2023 e um dos favoritos à vitória, teve uma jornada difícil, fechando com 78 ‘shots’, na 73.ª posição.
“É um grande começo, mas ainda há muito caminho pela frente. Estou na luta e sinto-me bem com a posição em que estou”, afirmou McIlroy no final da primeira volta.
Os dois líderes seguem com duas pancadas de vantagem sobre o trio, composto pelo australiano Jason Day e pelos norte-americanos Kurt Kitayama e Patrick Reed.
O número um mundial, Scottie Scheffler, bicampeão em Augusta, terminou a primeira volta com 70 pancadas, a três da liderança, enquanto Jon Rahm, campeão em 2023 e um dos favoritos à vitória, teve uma jornada difícil, fechando com 78 ‘shots’, na 73.ª posição.