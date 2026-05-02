Gonçalo Pereira recebe ‘wild card’ para Pico Alto entre elite das ondas gigantes

O atleta luso recebeu um 'wild card' para integrar o lote de convidados da prova, que decorre na onda de Pico Alto, localizada em Punta Hermosa, e conhecida por produzir ondas que podem ultrapassar os 10 metros de altura.



Com um 'prize money' de 30.000 dólares, o evento reúne nomes de referência do surf de ondas gigantes, como o brasileiro Lucas Chumbo e o havaiano Kai Lenny, entre outros elementos da elite mundial.



Gonçalo Pereira foi convidado na sequência de uma época muito consistente nas ondas gigantes da Nazaré, um dos principais palcos mundiais da modalidade, o que ajudou a justificar a sua inclusão entre os participantes.



“Fiquei super feliz com a notícia, muito surpreendido, e estou muito empolgado por ter esta oportunidade de representar Portugal num dos maiores palcos do big wave surfing. Surfar com grandes nomes desta modalidade vai ser uma experiência ótima para mim como pessoa e como atleta. Vou dar o meu melhor”, afirmou o surfista português.



O evento, denominado Pico Alto Pro, integra o circuito internacional de ondas grandes e reúne surfistas de vários países, combinando atletas qualificados com convidados especiais, numa competição que depende das condições do mar para avançar dentro de uma janela de espera.



Considerado um dos palcos históricos do surf de ondas grandes, Pico Alto recebe regularmente a elite da modalidade, reforçando o estatuto da prova no panorama internacional.