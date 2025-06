Gonçalo Prudêncio conquista título de campeão europeu de OCR

“Parti com o objetivo de ser campeão, treinei bastante e empenhei-me ao máximo para conseguir este resultado. Nunca é fácil num Europeu, com tantos atletas de qualidade, mas consegui uma boa corrida e é um sentimento de conquista. É algo que perseguia há muito tempo, nunca tinha alcançado um pódio e conseguir logo uma vitória foi brutal”, destacou, o atleta de 32 anos.



Na prova de três quilómetros, Gonçalo percorreu os trilhos e obstáculos espalhados pelo Jamor em 23.53 minutos, vencendo com mais de 40 segundos de vantagem.



Já na prova de 15 quilómetros, o atleta luso liderou grande parte da prova, mas acabou por ceder a liderança já perto do final ao holandês Stijn Lagrand, ficando a 43 segundos do vencedor.



Depois de dois dias de muito calor, Gonçalo Prudêncio reconhece terem sido duas corridas “muito difíceis”, considerando o resultado “histórico” para a modalidade.



“Dei tudo de mim, não podia fazer mais. Estou muito orgulhoso por este resultado histórico, porque nunca ninguém tinha alcançado um resultado destes e estamos a falar dos melhores atletas de elite da Europa”, frisou, em declarações à agência Lusa.



O atleta português admitiu que correr em “casa” foi uma vantagem que lhe dei uma “força extra”.



“Já corri no terreno algumas vezes e isso dá confiança. Mas acho que, sobretudo, foi importante ter todos os amigos, a família, a comunidade OCR por perto. Isso dá uma força extra e leva-nos a acreditar mais”, vincou.



Prudêncio disse ainda acreditar ter chegado ao ponto mais alto da sua carreira.



“Este fim de semana foi prova de que estou entre os melhores. Quase que me senti uma pequena estrela com tantas mensagens de parabéns. É bom sentir este carinho”, afirmou.



Para o atleta, estes resultados são “apenas um passo”, que espera que seja capitalizado pelas instituições que gerem a modalidade.



“É o resultado mais importante de sempre na modalidade e, para mim, traçar um caminho que deixe uma marca no OCR foi sempre um objetivo. Estou a abrir caminhos para o futuro, luto todos os dias por isso. Quero acreditar que este resultado possa ser um virar de página e que passem a olhar mais para os atletas e para o potencial que temos”, concluiu.



O Campeonato Europeu de OCR, que reuniu durante o fim de semana mais de 2.500 atletas de 22 países, teve ainda outros atletas portugueses em destaque.



Na prova de três quilómetros, Mafalda Nogueira, Duarte Alves, Samuel Castela e Eugénia Martins foram os primeiros classificados nos respetivos grupos etários, enquanto na prova mais longa, de 15 quilómetros, Mafalda Nogueira, António Vilhena, Samuel Castela, Bruno Torres e Eugénia Martins subiram ao lugar mais alto do pódio dos seus escalões.