Mais Modalidades
Governo aprovou 30 ME para programa olímpico que representa aumento de 30%
O Conselho de Ministros aprovou hoje uma verba de 30 milhões de euros para a preparação para os Jogos Olímpicos de 2028, "um aumento de 30%", bem como reforços para os programa paralímpico e surdolímpico, anunciou o primeiro-ministro.
Luís Montenegro falava no final do Conselho de Ministros, hoje totalmente dedicado ao desporto, que decorreu no Centro de Alto Rendimento do Jamor, na Cruz Quebrada (concelho de Oeiras).
“O Conselho de Ministros decidiu transferir desde já as verbas para todo o quadriénio de preparação olímpica dos Jogos de Los Angeles de 2028”, anunciou.
Montenegro especificou as verbas destinadas ao programa paralímpico, 12 milhões de euros, dizendo que representa um aumento de 30%, e três milhões de euros para o programa surdolímpico, “um aumento de 70%”.
“Estas verbas serão transferidas até final do ano de 2025”, assegurou.
“O Conselho de Ministros decidiu transferir desde já as verbas para todo o quadriénio de preparação olímpica dos Jogos de Los Angeles de 2028”, anunciou.
Montenegro especificou as verbas destinadas ao programa paralímpico, 12 milhões de euros, dizendo que representa um aumento de 30%, e três milhões de euros para o programa surdolímpico, “um aumento de 70%”.
“Estas verbas serão transferidas até final do ano de 2025”, assegurou.