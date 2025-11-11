Governo da Madeira quer construir campo de golfe no Faial em Santana

“O campo de golfe do Faial não vai afetar nenhuma infraestrutura, vai ser feito na zona da ribeira, que é uma zona não edificante, mas é uma zona com um grande potencial de desenvolvimento de um campo de alta qualidade”, afirmou Miguel Albuquerque, em declarações aos jornalistas à margem da sessão de abertura da Conferência Internacional de Golfe, que está a decorrer numa unidade hoteleira do Funchal.



O governante acrescentou que essa área será aproveitada para construir “um campo com excelente clima” e com “efeitos multiplicadores em termos de emprego qualificado, novos residentes e dinâmica económica” para o concelho de Santana.



Miguel Albuquerque disse, no entanto, que ainda não há prazos definidos para este projeto.



Sobre o golfe no Porto Santo, que já conta um campo, é “estratégico para quebrar a sazonalidade da ilha”, destacou, referindo que será construída uma segunda estrutura, cujo concurso público para a primeira fase da obra foi lançado na segunda-feira, com um valor base de 6,1 milhões de euros.



“O campo de golfe justifica-se porque o Porto Santo, sem o campo de golfe, no inverno não tinha movimento e, não tendo movimento, matava a sua economia”, argumentou.



“Portanto, se tanto se reclama relativamente à quebra da sazonalidade, um dos efeitos demonstrados já empiricamente é que o campo de golfe é uma âncora de desenvolvimento do Porto Santo, quer queiram quer não”, reforçou o presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP).



Atualmente, o arquipélago conta com um campo de Golfe no Porto Santo e dois na Madeira, estando a ser também construída uma nova infraestrutura para a prática deste desporto na Ponta do Pargo, no concelho da Calheta.



Albuquerque indicou que o campo de Golfe do Santo da Serra será ampliado, passando a contar com mais nove buracos, e o do Palheiro Ferreiro também sofrerá melhorias, sobretudo ao nível da rega, com apoio de fundos europeus.



O governante salientou também que está “em vias de conclusão um dos campos mais bonitos da Europa”, referindo-se à infraestrutura da Ponta do Pargo, concelho da Calheta, que “irá criar uma nova centralidade no oeste da ilha”.