Governo felicita José Machado pelo título mundial de MMA

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto felicitou hoje o lutador português José Machado pela conquista, no sábado, do título de campeão do mundo amador de artes marciais mistas (MMA), em Tirana, na categoria de ‘lightweight’.

"José Machado conquistou para Portugal o primeiro título mundial de MMA na categoria sénior. Parabéns! Felicito também o Iuri Rodrigues pela medalha de bronze e a Federação Portuguesa de Lutas Amadoras por este momento histórico", lê-se na página oficial de João Paulo Correia, na rede social X.



No sábado, o lutador natural do Samouco, concelho de Alcochete, de 22 anos, impôs-se a Odinaev, no combate final da categoria peso leve (até 70,3 kg), por decisão unânime.



Além de José Machado, estiveram ainda na competição para amadores na capital albanesa outros nove portugueses, destacando-se Iuri Rodrigues, que arrebatou a medalha de bronze ao chegar às meias-finais em ‘bantamweight’ (peso galo, -61,2 kg), e o júnior Tiago Morais, que chegou aos ‘quartos’, na mesma categoria de peso (-61,2 kg).



Mário Ferreira (-56,7 kg), Alexandre Rita (-65,8 kg), Sónia Garcia Gamboa (-61,2 kg) e o júnior Alex Cruz (-70,3 kg) foram derrotados nos segundos combates das suas competições, ficando pelos oitavos de final, enquanto Patrícia Livramento (-56.7 kg) e os juniores Tiago Almeida (-65,8 kg) e Alex Cruz (-70,3 kg) não foram além do primeiro combate.