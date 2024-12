Governo investe 65 milhões de euros num programa para o desporto para 2024-2028

"Este é um programa inédito, único, um recorde olímpico no ponto de vista do investimento no desporto", disse o ministro dos Assuntos Parlamentares, responsável pela tutela do Desporto, vincando que estes 65 milhões de euros são um "valor adicional" à verba para o setor prevista em sede de Orçamento de Estado.

O Contrato-Programa para Desporto 2024-2028 hoje assinado, na sede do Comité Olímpico de Portugal, integra cinco medidas e 14 programas, com o governante a destacar que a taxa de crescimento do investimento significa um aumento de 46,1% só em 2025 de verbas para o setor.