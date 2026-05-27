Governo já assinou contratos para 12 centros de alto rendimento

Na comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes respondeu às críticas do PS sobre a execução do Plano Nacional de Desenvolvimento Desportivo, que prevê mais de 120 milhões de euros de investimento extraordinário até 2036.



“Os planos só existem e só fazem sentido se forem para serem executados. E é esse o foco que o Governo tem”, afirmou a ministra.



A governante rejeitou que as medidas anunciadas se limitem ao CAR de Montemor-o-Velho e à criação de bolsas, afirmando que existem contratos assinados em vários equipamentos.



“Contratos assinados estão com os CAR de Anadia, Aveiro, Golegã, Maia, Montemor-o-Velho, Nazaré, Peniche, Rio Maior, Viana do Castelo, Vila Nova de Foz Côa, Vila Nova de Gaia e Vila Real de Santo António”, disse.



Segundo Margarida Balseiro Lopes, ao investimento inicialmente previsto para Montemor-o-Velho, acrescem agora 2,6 milhões de euros para recuperar os danos causados pelas intempéries e garantir a realização do Europeu de canoagem, em junho.



“Os 2,6 milhões de euros são um investimento além daquele que estava previsto”, afirmou.



A ministra referiu ainda contratos assinados com federações de atletismo, badminton, canoagem, ciclismo, desportos equestres, ginástica, judo, remo e surf para apetrechamento dos centros de alto rendimento.



No debate parlamentar, a deputada socialista Dália Miranda questionou o executivo sobre “metas quantificáveis e calendarizadas”, execução efetiva dos projetos anunciados e mecanismos de monitorização pública dos investimentos.



Em resposta, a ministra sustentou que os indicadores “são públicos” e constam do Plano Nacional de Desenvolvimento Desportivo.



No âmbito do apoio à inclusão no desporto, Margarida Balseiro Lopes adiantou que o programa destinado a clubes e associações com projetos para pessoas com deficiência dispõe de cinco milhões de euros.



“Foram abertas as candidaturas, terminaram no dia 31 de março, houve 92 candidaturas apresentadas e está em fase de análise”, disse.



Quanto aos projetos de promoção da prática desportiva feminina, a governante indicou que existem sete milhões de euros disponíveis.



“Foram apresentadas 151 candidaturas e, para já, o valor comprometido são 2,370 milhões de euros”, afirmou.



A ministra destacou igualmente o reforço de 11 milhões de euros nos programas olímpico, paralímpico e surdolímpico, garantindo financiamento plurianual até 2028.



“Os surdolímpicos não tinham contrato plurianual, nunca tiveram. E nós garantimos um tratamento em condições de igualdade”, disse.



Margarida Balseiro Lopes revelou ainda que estão afetos 11,5 milhões de euros à contratação de profissionais qualificados para federações, Comité Olímpico de Portugal e Comité Paralímpico de Portugal.



No caso do Comité Olímpico, referiu que estão “comprometidos cerca de quatro milhões de euros”, enquanto no Comité Paralímpico o valor ascende a 161 mil euros.



A governante destacou também o projeto das novas instalações do Comité Paralímpico de Portugal, em Loures, financiado em cinco milhões de euros.



“Está previsto que o concurso para construção possa ser iniciado até ao final deste ano, no último trimestre de 2026”, afirmou.



