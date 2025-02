GP do Mónaco de F1 vai ter mais uma paragem

A corrida do principado terá pelo menos duas paragens obrigatórias nas boxes como forma de aumentar a competitividade da corrida, num dos mais emblemáticos circuitos do Mundial, mas onde as ultrapassagens são difíceis de acontecer.Esta foi uma das novidades de uma cerimónia que juntou os 20 pilotos das 10 equipas em competição, incluindo o tetracampeão mundial, o neerlandês Max Verstappen (Red Bull).”, sublinhou.Também o britânico Lewis Hamilton estreou as novas cores que irá luzir esta temporada, com a Ferrari.”, disse aos jornalistas o piloto de 40 anos.Campeão em 2008 (McLaren), 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020 (Mercedes), o piloto britânico, o mais vitorioso da história, com 105 triunfos, mudou-se da equipa germânica para os italianos da Ferrari.





Vinte e quatro corridas em 2025



Numa temporada marcada pelo 75.º aniversário da competição, haverá 24 corridas e uma grande aposta na divulgação do campeonato, incluindo a estreia de uma super-produção de Hollywood, com o ator norte-americano Brad Pitt como estrela, com estreia prevista para junho.



Se o piloto espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) considerou que um evento desta dimensão pode ser “uma distração”, a verdade é que outros responsáveis, como o norte-americano Zack Brown, diretor da McLaren, sublinhou que ter “tantos fãs mostra que se conseguiu trazer este desporto para fora das pistas”.



“O filme com o Brad Pitt vai, sem dúvida, gerar grande interesse. E a Netflix, sabendo o que aconteceu no ano passado, terá uma temporada cheia de drama, o que é bom para nós”, sublinhou.



A cerimónia durou cerca de duas horas e teve transmissão televisiva. Atuaram artistas como o cantor Kane Brown, os britânicos Take That e o rapper norte-americano Machine Gun Kelly.



Os pilotos seguem para o Bahrain, onde na próxima semana terão os primeiros testes de pré-temporada.



O campeonato arranca a 16 de março, em Melbourne, na Austrália.