GP Portugal: Máximo Quiles vence corrida de Moto3





(Com Lusa)

Máximo Quiles terminou com 1,663 segundos de vantagem sobre o compatriota Angel Piqueras (MSI) e 2,886 sobre o japonês Taiyo Furusato (Honda), que foi terceiro.Esta foi uma das corridas mais entretidas da temporada, com Quiles a largar da quarta posição e a subir à segunda logo no arranque, antes de, na terceira volta, baixar à sétima posição, em que se manteve na quarta volta.A partir daí, encetou a recuperação, até chegar à liderança na 10.ª das 19 voltas previstas. Contudo, desceria novamente a sétimo na volta 12, chegando outra vez ao comando na 14.ª, não mais perdendo a liderança.“Foi de loucos, diverti-me imenso”, comentou o piloto espanhol, no final.Com o segundo lugar na corrida algarvia, Angel Piqueras manteve o segundo lugar no campeonato, atrás do já coroado José Antonio Rueda, ausente por lesão.Rueda, que já recupera em casa do acidente arrepiante sofrido na volta de apresentação na Malásia, tem 365 pontos, contra os 271 de Piqueras e os 263 de Máximo Quiles, que é terceiro.O suíço Noah Dettwiler, com quem Rueda chocou na Malásia, também já recupera em casa.O campeonato de Moto3 termina no próximo domingo, dia 16 de novembro, em Valência.