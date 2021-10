GRD Leça Love Tiles vence Taça dos Campeões de andebol de praia feminino

A equipa feminina portuguesa do GRD Leça Love Tiles venceu hoje a Taça dos Campeões europeus de andebol de praia, em Isola delle Femmine, na Sícilia, ao derrotar na final as espanholas do GEA A.M. Team Almeira.