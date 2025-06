Griekspoor completa semana perfeita para vencer em Maiorca

Griekspoor, 34.º do ranking mundial, derrotou Moutet, 83.º, por 7-5 e 7-6 (7-3), em uma hora e 57 minutos, garantindo que vai reentrar no top 30 mundial na segunda-feira, quando arranca Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada.



Para o neerlandês, este foi o terceiro título da carreira, o primeiro desde 2023, quando venceu em 's-Hertogenbosch e Pune, depois de este ano já ter perdido a final de Marraquexe.



Cinco anos depois de ter perdido em Doha, Moutet regressou a uma final do circuito ATP, mas continua sem conquistar qualquer título no principal circuito.