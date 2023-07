Guarda-redes brasileiro Henrique Rafagnin reforça futsal do Sporting

"Estou muito feliz, não só eu, como a minha família. É um sentimento de orgulho por representar um grande clube da Europa. Estou num ambiente confortável. Tenho a certeza de que vamos ter grandes alegrias aqui dentro e muito trabalho", disse o guardião, de 30 anos, em declarações divulgadas pelos `leões`.

Consciente da "responsabilidade" que é representar o Sporting, Rafagnin disse querer contribuir para que os `leões` continuem "no topo dos clubes da Europa" e destacou o estatuto do futsal português.

"A Liga espanhola e a portuguesa são as duas maiores da Europa. Para mim, é uma honra jogar em Portugal e ter a possibilidade de jogar um clássico como é o Sporting-Benfica, que sei que é um jogo importantíssimo", referiu o jogador, que chega a Alvalade para ocupar o lugar deixado vago com a saída do compatriota Guitta, `dono e senhor` da baliza `verde e branca` nos últimos cinco anos.

Rafagnin conta no currículo com passagens por Foz Cataratas Futsal, Cascavel Futsal e Carlos Barbosa, tendo atuado nas duas últimas temporadas pelos espanhóis do Jaén, formação que perdeu a derradeira edição da Liga espanhola para o FC Barcelona.

