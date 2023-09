Guilherme Campos 54.º na prova de solo dos Mundiais de ginástica artística

Campos fez 13,333 pontos, entre 7,633 decorrentes da execução e 5,700 da dificuldade do exercício.



O israelita Artem Dolgopyat, campeão olímpico de solo em Tóquio2020, dominou a qualificação neste aparelho, com 15,100 pontos.



No domingo, José Nogueira ataca o concurso completo (‘all around’), da parte da manhã em Antuérpia, com Mariana Parente em ação em trave e em solo, de tarde, com Mafalda Costa e a olímpica Filipa Martins em ação na segunda-feira.



Mafalda Costa vai juntar-se a Filipa Martins no concurso completo, enquanto Mariana Parente vai participar nas provas de solo, tal como Guilherme Campos, e de trave.



A ginasta Filipa Martins tenta a garantir a sua terceira participação em Jogos Olímpicos, depois de ter sido 37.ª no concurso completo no Rio2016 e 43.ª nos Jogos de Tóquio2020.



A 55.ª edição dos Campeonatos Mundiais de ginástica artística junta mais de 400 atletas, entre os quais Simone Biles, que disputará a competição pela sétima vez, número que constitui novo recorde para uma ginasta norte-americana.