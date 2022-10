Guilherme Oliveira parte em segundo em Portimão para a corrida que vale o título das ELMS

O piloto de Vila Nova de Gaia, de apenas 17 anos, chega a esta derradeira ronda, no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), depois de três vitórias consecutivas nesta categoria, pelo que precisa de ser pelo menos sexto classificado para conquistar o título.

No entanto, Guilherme Oliveira, que faz equipa com o norte-americano Charles Crews e com o chileno Nico Pino, diz que a estratégia é "andar o mais rápido possível", com o objetivo de somar "mais uma vitória.

"As contas fazemo-las no fim e, honestamente, não vamos partir com o pensamento em mente de que apenas precisamos de um sexto lugar para sermos campeões. Queremos ganhar, mas [estando] conscientes de que numa corrida com a duração de quatro horas tudo pode acontecer", referiu Guilherme Oliveira, citado pela sua assessoria de imprensa.

O piloto gaiense advertiu para os riscos da última corrida da temporada do campeonato de resistência.

"Há muitos carros em pista, todos querem terminar a temporada com um bom resultado, pelo que as dificuldades vão ser muitas. Mas estamos confiantes, claro, de que vamos concretizar os nossos objetivos", frisou Guilherme Oliveira.

O piloto gaiense fechou o dia a 0,175 segundos do mais rápido, o carro da Cool Racing, do dinamarquês Malthe Jakobsen, do britânico Michael Benham e do norte-americano Maurice Smith, que foi o mais rápido.

"Confesso que tinha esperança de ser o mais rápido, mas ficar a 0,175 segundos do melhor tempo é positivo e até constitui o nosso melhor resultado da época em qualificação. A equipa está satisfeita, sabemos que temos um carro muito bem afinado para a corrida, por isso, estamos otimistas para a corrida de amanhã [domingo]", concluiu Guilherme Oliveira.

Já Miguel Cristóvão (Ligier Nissan) foi sétimo classificado na mesma categoria LMP3.

Nos LMGTE, Henrique Chaves (Aston Martin) foi 10.º classificado.

"Este é um circuito complicado, com muitas curvas cegas e, algumas delas, de alta velocidade. Além disso, é muito exigente para o físico, dado que estamos sempre a curvar, a travar ou a acelerar, há muito pouco tempo para descansar. O John tem vindo a melhorar consistentemente e está a chegar a um nível que pode ser muito competitivo amanhã", sublinhou o português.

Entre os LMP2, a Racing Team Turkey conquistou a pole position com o turco Salih Yoluc, com o irlandês Charlie Eastwood e com o britânico Jack Aitken.

A prova disputa-se domingo, a partir das 13:00 horas.