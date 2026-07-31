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Surf
Guilherme Ribeiro nos 16 avos de final do US Open de surf na Califórnia
O surfista português Guilherme Ribeiro qualificou-se para os 16 avos de final (ronda 3) do US Open, na Califórnia, segunda etapa das Challenger Series (CS), ao ficar no segundo lugar da sua bateria de estreia.
Com entrada direta nos 32 avos de final (ronda dois), Guilherme Ribeiro somou 10,10 pontos nas duas melhores ondas (5,07 e 5,03) na 11.ª bateria da segunda ronda, garantindo o apuramento atrás do brasileiro Weslley Dantas, que venceu o 'heat' com 13,50 pontos (7,17 e 6,33).
Com este resultado, o surfista luso deixou pelo caminho o indonésio Rio Waida, habitual participante no circuito principal da Liga Mundial de Surf (CT), que não foi além da terceira posição com 9,83 pontos (5,53 e 4,30), bem como o havaiano Luke Tema, quarto e último classificado com 8,96 (5,33 e 3,63).
Guilherme Ribeiro passa assim a ser o único representante português no quadro masculino, depois de Frederico Morais ter sido eliminado na ronda de 80.
'Kikas', ex-top mundial, ficou no terceiro lugar na primeira bateria da primeira fase da competição, com 8,27 pontos, numa prova ganha pelo brasileiro Gabriel Klaussner.
No quadro feminino, Francisca Veselko é também a única portuguesa a resistir em prova, tendo assegurado a passagem aos oitavos de final, ao vencer a sua bateria da segunda ronda com 10,63 pontos.
Pelo caminho nos Estados Unidos ficaram Teresa Bonvalot — vencedora da etapa inaugural das CS o Ballito Pro, na África do Sul —, que terminou no quarto e último lugar da sexta bateria (6,10 pontos), e Maria Salgado, eliminada no limite no terceiro posto da sua bateria (11,74 pontos).
Com este resultado, o surfista luso deixou pelo caminho o indonésio Rio Waida, habitual participante no circuito principal da Liga Mundial de Surf (CT), que não foi além da terceira posição com 9,83 pontos (5,53 e 4,30), bem como o havaiano Luke Tema, quarto e último classificado com 8,96 (5,33 e 3,63).
Guilherme Ribeiro passa assim a ser o único representante português no quadro masculino, depois de Frederico Morais ter sido eliminado na ronda de 80.
'Kikas', ex-top mundial, ficou no terceiro lugar na primeira bateria da primeira fase da competição, com 8,27 pontos, numa prova ganha pelo brasileiro Gabriel Klaussner.
No quadro feminino, Francisca Veselko é também a única portuguesa a resistir em prova, tendo assegurado a passagem aos oitavos de final, ao vencer a sua bateria da segunda ronda com 10,63 pontos.
Pelo caminho nos Estados Unidos ficaram Teresa Bonvalot — vencedora da etapa inaugural das CS o Ballito Pro, na África do Sul —, que terminou no quarto e último lugar da sexta bateria (6,10 pontos), e Maria Salgado, eliminada no limite no terceiro posto da sua bateria (11,74 pontos).