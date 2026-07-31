Guilherme Ribeiro nos 16 avos de final do US Open de surf na Califórnia

Guilherme Ribeiro nos 16 avos de final do US Open de surf na Califórnia

O surfista português Guilherme Ribeiro qualificou-se para os 16 avos de final (ronda 3) do US Open, na Califórnia, segunda etapa das Challenger Series (CS), ao ficar no segundo lugar da sua bateria de estreia.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Foto: Guilherme Ribeiro@Instagram

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Com entrada direta nos 32 avos de final (ronda dois), Guilherme Ribeiro somou 10,10 pontos nas duas melhores ondas (5,07 e 5,03) na 11.ª bateria da segunda ronda, garantindo o apuramento atrás do brasileiro Weslley Dantas, que venceu o 'heat' com 13,50 pontos (7,17 e 6,33).

Com este resultado, o surfista luso deixou pelo caminho o indonésio Rio Waida, habitual participante no circuito principal da Liga Mundial de Surf (CT), que não foi além da terceira posição com 9,83 pontos (5,53 e 4,30), bem como o havaiano Luke Tema, quarto e último classificado com 8,96 (5,33 e 3,63).

Guilherme Ribeiro passa assim a ser o único representante português no quadro masculino, depois de Frederico Morais ter sido eliminado na ronda de 80.

'Kikas', ex-top mundial, ficou no terceiro lugar na primeira bateria da primeira fase da competição, com 8,27 pontos, numa prova ganha pelo brasileiro Gabriel Klaussner.

No quadro feminino, Francisca Veselko é também a única portuguesa a resistir em prova, tendo assegurado a passagem aos oitavos de final, ao vencer a sua bateria da segunda ronda com 10,63 pontos.

Pelo caminho nos Estados Unidos ficaram Teresa Bonvalot — vencedora da etapa inaugural das CS o Ballito Pro, na África do Sul —, que terminou no quarto e último lugar da sexta bateria (6,10 pontos), e Maria Salgado, eliminada no limite no terceiro posto da sua bateria (11,74 pontos).

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