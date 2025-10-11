Mais Modalidades
Guilherme Santos e David Nascimento são os novos campeões nacionais de Bodysurf
A quinta e última etapa do Campeonato Nacional de Bodysurf 2025 consagrou este sábado os campeões nacionais nas categorias Open e Júnior. Guilherme Santos (Aqua Carca) e David Nascimento (ADMS) conquistaram os títulos após uma jornada intensa de competição na Praia do Guincho, marcada por boas ondas e vento offshore.
Desde cedo Guilherme Santos mostrou estar em excelente forma, vencendo a sua bateria inicial com escolhas certeiras de ondas para a esquerda, que beneficiam o seu estilo técnico. Na final, com a maré a subir e sets a rondar o metro e meio, Santos garantiu o título com uma onda de 7,47 pontos, somada ao 8 da sua sexta onda, superando Henrique Madeira (ASCC), que também esteve em destaque.
No escalão Júnior, a disputa pelo título foi renhida entre David Nascimento, Santiago Boia e Duarte Esteves. Apesar da vitória de Boia na final, Nascimento assegurou o segundo lugar, suficiente para se sagrar campeão nacional.
Durante o evento decorreu ainda a expression session AHUA, dedicada ao melhor tubo do dia. O vencedor foi Santiago Boia, que levou para casa uma Handplane AHUA Pro Model Pedro Collaço.
Júnior
Santiago Boia – ADMS
David Nascimento – ADMS
Mihnea Metaxa – Aqua Carca
Duarte Esteves – ADMS
Open
Guilherme Santos – Aqua Carca
Henrique Madeira – ASCC
Thomas Capucho – Lusófona Surf
João Esteves – ADMS
Ranking Final 2025
Júnior
David Nascimento – 3720 pts
Santiago Boia – 3590 pts
Duarte Esteves – 3260 pts
Mihnea Metaxa – 2930 pts
Open
Guilherme Santos – 3590 pts
Henrique Madeira – 3470 pts
João Moço – 2830 pts
Miguel Guedes – 2750 pts
O circuito nacional passou por cinco etapas: Figueira da Foz, Lourinhã, Vagueira, Santa Cruz e Cascais. A organização esteve a cargo da Associação Surf Social Wave, que destacou a qualidade crescente dos atletas e a importância do campeonato para a sua missão social.
“Este foi um ano cheio de boas ondas, com menos atletas do que gostaríamos, mas com mais qualidade. Sentimos que há uma mudança da guarda que esperamos se mantenha nos próximos anos”, afirmou António Pedro, da organização.