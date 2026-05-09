Guillermo Silva comanda Volta a Itália

No final dos 221 quilómetros da etapa, marcados por uma queda dentro dos 30 quilómetros finais, Guillermo Silva impôs-se no sprint e venceu em 5:39.25 horas, o mesmo tempo do alemão Florian Stork (Tudor) e do italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek), segundo e terceiro, respetivamente.



Na geral, o uruguaio lidera, com quatro segundos de avanço sobre Stork e sobre o colombiano Egan Bernal (Netcompany INEOS), vencedor do Giro em 2021.



No domingo, o Giro tem a sua última etapa na Bulgária, com 175 quilómetros entre Plovdiv e Sófia, num percurso com uma contagem de montanha de segunda categoria a cerca de 70 quilómetros da meta.



(Com Lusa)