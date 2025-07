Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha adiam celebração e estão já focados nos Mundiais

“É saborear esta vitória de forma curta, porque já temos de estar de olhos postos em Milão para acabar a época com sentido de responsabilidade e de bom trabalho feito”, avisou Gustavo Gonçalves.



Em declarações à Lusa, o finalista da licenciatura de Desporto realçou o “foco necessário” para que a época desportiva da dupla continue a ser de sonho, uma vez que, em junho, na República Checa, já tinham sido campeões da Europa absolutos em K4 500 metros, com João Ribeiro e Messias Baptista.



“Agora, sonhar é o limite, não é? Porque isto ainda não acabou, é manter os olhos postos em Milão e trabalhar agora com os nossos Olímpicos, as nossas lendas, para poder também sacar um bom resultado para Portugal em Itália”, complementou Pedro Casinha.



O estudante de Engenharia Biomédica referia-se à prova que vai decorrer entre 20 e 24 de agosto e na qual o quarteto tem a responsabilidade de defender o estatuto entretanto alcançado, e logo na época de estreia desta formação.



“Em Milão vamos juntar-nos aos nossos dois parceiros com experiência olímpica, tentar desfrutar também um bocadinho com eles, que sei que estiveram aí a apoiar-nos, e com o nosso treinador Rui Fernandes”, reforçou Gustavo Gonçalves.



O técnico nacional Rui Fernandes confia que encontrou o quarteto ideal para devolver o K4 aos Jogos Olímpicos – depois do oitavo lugar em Tóquio2020, Portugal não se qualificou para Paris2024 -, acreditando que tem quatro pupilos com o perfil adequado.



“Trabalham junto com dois atletas que são da mesma gema, o João Ribeiro e o Messias Baptista. E isso permite-lhes também ganharem outra bagagem para que tenham um futuro brilhante”, defendeu, certo de que os dois jovens são garante da continuidade do “sucesso” da canoagem lusa no panorama internacional.



O técnico sabe que a formação portuguesa já não será surpresa nos Mundiais, ou seja um ‘outsider’, porém entende que, face ao estatuto de campeões da Europa, “a equipa tem de se assumir”.



Nos Mundiais de sub-23 e juniores que, no domingo, terminaram em Montemor-o-Velho, Portugal conquistou cinco medalhas, nomeadamente o ouro, de Gustavo Gonçalves de Pedro Casinha, três pratas e um bronze, igualmente de Casinha.