Havaiano John John Florence `brilha` nas ondas pesadas de Supertubos

O havaiano John John Florence, bicampeão do mundo (2016 e 2017), obteve a pontuação mais alta da ronda inaugural, hoje concluída, da prova portuguesa do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL), na Praia de Supertubos, em Peniche.