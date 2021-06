Hawks, 76`ers e Jazz em frente no playoff da NBA

Sixers e Jazz, melhores da fase regular no Este e no Oeste, respetivamente, confirmaram o favoritismo, enquanto os Hawks, quintos no Este, causaram uma pequena surpresa, ao eliminarem os New York Knicks, quartos.



Os Jazz, conjunto com melhor registo na fase regular, afastaram os Memphis Grizzlies, por 4-1, ao vencerem em casa o quinto jogo, por 126-110, liderados por Donovan Mitchell, que marcou 30 pontos (26 na primeira parte) e conseguiu 10 ressaltos.



Jordan Clarkson, melhor sexto jogador da NBA, marcou 24 pontos, Rudy Gobert conseguiu 23 pontos e 15 ressaltos e Bojan Bogdanovic terminou com 17 pontos.



Do lado dos Grizzlies, Ja Morant voltou a estar em destaque, com 27 pontos e 11 assistências, terminando os seus primeiros cinco jogos em 'play-offs' com 151 pontos e 41 assistências - é o primeiro a passar os 150 pontos e as 40 assistências nos seus primeiros cinco jogos na segunda fase.



Os Jazz ficam agora à espera do vencedor da eliminatória entre os Dallas Mavericks e os Los Angeles Clippers, com os texanos a liderarem por 3-2, depois do triunfo de quarta-feira por 105-100, com Luka Doncic a marcar 42 pontos e a fazer 14 assistências.



Em Filadélfia, mesmo sem o poste Joel Embiid, um dos candidatos ao prémio de jogador mais valioso (MVP), os Sixers asseguraram o apuramento para a fase seguinte, com um triunfo por 129-112 sobre os Washington Wizards, no quinto jogo da primeira ronda.



Seth Curry conseguiu 30 pontos, a sua melhor marca pessoal nos 'play-offs', com Tobias Harris a acrescentar 28 e Ben Simmons a alcançar um 'triplo-duplo' (19 pontos, 11 assistências e 10 ressaltos).



Nos Wizards, Bradley Beal (32 pontos) e Russel Westbrook (24 pontos e 10 assistências) não conseguiram evitar a eliminação.



Os Sixers vão agora defrontar os Atlanta Hawks, que, pela primeira vez desde 2016, passaram a primeira ronda dos 'play-offs', depois de vencerem pela quarta vez em cinco jogos os Knicks, por 103-89.



Na sua primeira presença nos 'play-offs', Trae Young, assobiado pelo público nos três jogos em Nova Iorque, voltou a mostrar-se em excelente momento de forma, terminando o encontro com 36 pontos e nove ressaltos.



Clint Capela conseguiu 14 pontos e 15 ressaltos para os Hawks, com Julius Randle, a grande figura dos Knicks e vencedor do prémio para jogador que mais evoluiu esta temporada, terminou o jogo com 23 pontos e 13 ressaltos.