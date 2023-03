HC Braga na `final four` da Taça Europa de hóquei em patins

O conjunto orientado por Tó Neves chegou à vantagem por Vitor Hugo, aos três minutos, e depois de Diogo Seixas ter desperdiçado uma grande penalidade para elevar a vantagem, aos 14, o Igualada empatou a 1-1 por Aleix Marimón, aos 15.



O HC Braga desfez a igualdade por Gonçalo Meira (2-1), aos 21 minutos, na conversão de um livre direto, e aumentou por Tomas Korosec (3-1), aos 23, tirando partido da exclusão temporária de Bernat Yeste (‘power play’), empatando a eliminatória, depois de ter perdido a primeira mão por 4-2, em Espanha.



Ainda antes do intervalo, o Igualada reduziu para 3-2 por Gerard Riba, aos 23 minutos, na recarga a um livre direto defendido por Nelson Filipe, que negou o empate a Aleix Marimón, aos 25, impondo-se com autoridade a um castigo máximo.



Em apenas cinco minutos da segunda parte, o HC Braga elevou a vantagem para 5-2 com dois golos de Vitor Hugo, aos 27 e 30 minutos, este último de penálti, e colocou-se em vantagem na eliminatória.



O Igualada reagiu de imediato e reduziu para 5-3 por Aleix Marimón, aos 31 minutos, e depois de duas oportunidades flagrantes para cada uma das equipas, foi, uma vez mais, Nelson Filipe a negar o golo a Gerard Riba, aos 48 minutos, e a ‘empurrar’ o jogo para o prolongamento.



Na etapa complementar do encontro, o HC Braga elevou para 6-3 por Gonçalo Meira, aos 55 minutos, sentenciando a eliminatória, que terminou com a equipa espanhola instalada na metade bracarense e com o guarda-redes Nelson Filipe em destaque.



O HC Braga marca presença pela terceira vez na ‘final four’ da Taça Europa (antiga Taça CERS), segunda prova mais importante de clubes, após 2010/11, em que foi eliminado nas meias-finais, e 2011/12, em que perdeu a final para os italianos do Bassano, nas grandes penalidades (2-2, 3-1).