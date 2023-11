HC Braga vence e está nos oitavos de final da WSE Cup de hóquei em patins

A equipa bracarense partia para esta jornada em igualdade de pontos com o Wimmis, depois de ambas terem perdido com os italianos do Follonica, vencedores do grupo, e estava obrigada a vencer para seguir para os ‘oitavos’.



Em jogo disputado, uma vez mais, no Pavilhão das Goladas, em Braga, os minhotos alcançaram uma vitória convincente, com golos de João Silva ‘Jotta’ (dois), António Trabulo (dois), Vítor Hugo (dois), Pedro Mendes (dois), Gonçalo Meira (um) e Diogo Seixas (um).



Também hoje, o já apurado Murches, que faz a sua estreia nas competições europeias e que tinha garantido no sábado a passagem aos oitavos de final, voltou a estar em muito bom plano, somando a terceira vitória no Grupo D.



A equipa de Cascais, com hóquei em patins há apenas nove anos, venceu hoje os espanhóis do Voltregá (5-4), depois de nas rondas anteriores ter batido os alemães do Walsum (6-2) e os franceses do Lyon (4-3).



Num grupo disputado em Duisburgo, Alemanha, o Murches liderou quase sempre o marcador, com golos de João Maló (dois), um dos quais a a dar a vitória a quatro minutos do final, e de Gonçalo Nunes (um), Tomás Moreira (um) e Rafa Lourenço (um).



Os oitavos de final da Taça Europeia (WSE Cup) integram os dois primeiros classificados dos quatro grupos desta fase, mais oito equipas eliminadas da Liga dos Campeões.