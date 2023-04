HC Braga vence nos penáltis e está final da Taça Europa de hóquei em patins

Na cidade espanhola de Lleida, que acolhe a `final four`, o jogo chegou ao intervalo sem golos e foi já a um minuto do fim que o HC Braga se adiantou no marcador, com um golo de Pedro Mendes, mas os anfitriões chegaram ao empate a dois segundos do fim, com um tento português Nuno Paiva.

No prolongamento, foi de novo Nuno Paiva a dar vantagem à equipa do Lleida, mas Vitor Hugo conseguiu fazer o empate para a equipa lusa e levou o jogo para o desempate por penáltis, com o HC Braga a marcar três castigos máximos, contra dois da formação espanhola.

O HC Braga regressa assim à final da Taça Europa, antiga Taça Cers, depois de em 2011/12 ter perdido com os italianos do Bassano, enfrentado agora os espanhóis do Voltregà, que hoje venceram os franceses do Coutras por 5-2 na outra meia-final.