HC Porto bicampeão nacional de hóquei no gelo

A equipa portuense selou a conquista da segunda edição da prova, à semelhança do campeonato inaugural, após a final e oito jornadas, com o jogo decisivo a disputar-se na Serra da Estrela Ice Arena.



No jogo de atribuição do último lugar do pódio, os Luso Lynx bateram o Ice Clube da Covilhã por 6-1, encerrando a segunda edição do Nacional de hóquei do gelo, para já disputado em 3x3, enquanto se aguarda pelo Pavilhão de Gelo do Seixal.