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Henrique Rocha afastado do Estoril Open
O tenista português Henrique Rocha foi eliminado na primeira ronda do Estoril Open, depois de perder com o finalista vencido em 2024, o espanhol Pedro Martínez, vindo da fase de qualificação.
O jovem portuense, 123.º do mundo, foi afastado pelo mais experiente Martínez, 159.º, por 7-5 e 7-5, ao fim de duas horas e 12 minutos, caindo pela terceira vez em outras tantas tentativas na primeira ronda do Estoril Open.
Martínez, que chegou a ser 36.º do mundo, vai agora defrontar o italiano Luciano Darderi (21.º), que ficou isento da ronda inaugural por ser segundo cabeça de série.
Martínez, que chegou a ser 36.º do mundo, vai agora defrontar o italiano Luciano Darderi (21.º), que ficou isento da ronda inaugural por ser segundo cabeça de série.
(Com Lusa)