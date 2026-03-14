Henrique Rocha apura-se para a segunda final seguida no circuito challenger

Depois de ter vencido em Brasília, Rocha, 169.º do mundo, garantiu mais uma final, superiorizando-se a Pedro Boscardin Dias, 258.º, por 6-1 e 6-2, em uma hora e cinco minutos.



Na final, o português, de 21 anos, vai encontrar o brasileiro Thiago Monteiro, 232.º do mundo, que venceu nas meias-finais em Brasília, ou o argentino Genaro Alberto Olivieri, 226.º.



Esta será a sexta final no circuito challenger para Rocha, que procura o quarto título, depois das vitórias em Múrcia (Espanha) em 2024, em Matsuyama (Japão) em 2025 e em Brasília.



Com a chegada à final em Santiago e o título em Brasília, Henrique Rocha já garantiu a subida ao seu melhor ranking de sempre, ocupando, virtualmente, o 131.º lugar da hierarquia ATP.