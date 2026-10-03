Henrique Rocha apurado para a final do Porto Open sem jogar

Apurado para a sua primeira meia-final do torneio da Invicta, o jovem portuense, de 22 anos, que ocupa o 127.º lugar no ranking ATP, viu o adversário helénico (296.º ATP) retirar-se da prova devido a uma lesão no ombro direito.



Henrique Rocha vai assim discutir o título do Porto Open com o espanhol Iñaki Montes de la Torre (228.º ATP), que celebrou hoje o 24.º aniversário com um triunfo sobre o compatriota David Jorda Sanchis em dois sets, pelos parciais de 6-2 e 6-3.



Esta será a oitava final da carreira do número três nacional e quarta da temporada em torneios do ATP Challenger Tour. Depois de há um ano ter sido finalista vencido no challenger do CIF, esta é a segunda final que disputa em território nacional.



Com quatro troféus challenger no palmarés, após as vitórias em Múrcia (2024), Matsuyama (2025), Brasília e Perugia (2026), Henrique Rocha pode conquistar domingo, a partir das 11:00, o primeiro título challenger em Portugal.



