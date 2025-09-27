Henrique Rocha avança para final do challenger de Lisboa de ténis
O português Henrique Rocha avançou hoje para a final do Lisboa Belém Open em ténis, ao eliminar o italiano Stefano Travaglia em três sets, seguindo para a disputa do título do torneio da categoria challenger, no domingo.
O luso, 171.º do ranking mundial, afastou o `carrasco` de Jaime Faria, e 239.º posicionado, por 6-4, 4-6 e 7-6 (7-3), chegando a um `tie break` decisivo após ter estado a um jogo de serviço do italiano de perder.
"Estou muito contente. Sinto que consegui puxar pelos meus limites, é o mais importante", declarou Rocha, na zona de entrevistas rápidas da Sport TV.
Rocha, de 21 anos, soma um título nesta categoria, em Murcia, no ano passado, e agora procurará domingo ser o primeiro português a vencer o torneio na capital do país.
Pela frente, terá o vencedor da outra meia-final, que opõe o peruano Ignacio Buse, 116.º jogador mundial, ao lituano Vilius Gaubas, 165.º.