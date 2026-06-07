Mais Modalidades
Ténis
Henrique Rocha brilha no challenger de Perugia
O português Henrique Rocha conquistou o challenger de Perugia, em Itália, ao bater na final da prova de terra batida italiana o espanhol Daniel Merida em dois sets.
O número três nacional e 119.º da hierarquia impôs-se ao 86.º ATP com os parciais de 7-6 (7-5) e 6-3, em uma hora e 35 minutos, para garantir o quarto título da categoria challenger - e segundo da época -, em sete finais.
Quarto cabeça de série em Perugia, Rocha, de 22 anos, já tinha triunfado em Múrcia (Espanha), em 2024, em Matsuyama (Japão), em 2025, e em Brasília (Brasil), já este ano, em março.
No primeiro set, Rocha quebrou serviço ao espanhol no sexto jogo, mas este fez o contra ‘break’ logo no sétimo, com tudo a resolver-se no ‘tie-break’, dominado pelo português, que liderou por 3-0 e 6-3, mas só fechou ao terceiro ‘set point’.
Motivado, o jogador luso ‘quebrou’ Merida logo a abrir o segundo set, mas este respondeu no quarto jogo. Rocha ainda esteve a perder por 3-2, mas venceu os últimos quatro jogos, incluindo mais dois ‘breaks’, o segundo para selar o 6-3 final.
Quarto cabeça de série em Perugia, Rocha, de 22 anos, já tinha triunfado em Múrcia (Espanha), em 2024, em Matsuyama (Japão), em 2025, e em Brasília (Brasil), já este ano, em março.
No primeiro set, Rocha quebrou serviço ao espanhol no sexto jogo, mas este fez o contra ‘break’ logo no sétimo, com tudo a resolver-se no ‘tie-break’, dominado pelo português, que liderou por 3-0 e 6-3, mas só fechou ao terceiro ‘set point’.
Motivado, o jogador luso ‘quebrou’ Merida logo a abrir o segundo set, mas este respondeu no quarto jogo. Rocha ainda esteve a perder por 3-2, mas venceu os últimos quatro jogos, incluindo mais dois ‘breaks’, o segundo para selar o 6-3 final.
(Com Lusa)