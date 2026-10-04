Henrique Rocha conquista em casa título do Porto Open em ténis

O portuense, número três nacional e 127.º mundial, precisou de duas horas e 33 minutos para se impor ao adversário (228.º ATP) em três sets, pelos parciais de 2-6, 6-4 e 6-4, e conquistar o seu primeiro título challenger da carreira em Portugal.



“Tive alguns problemas no início da semana e não sabia se ia estar bem para jogar e estar aqui hoje a conquistar este título, a jogar ao meu melhor nível, significa mesmo muito para mim”, confessou o jovem jogador português, de 22 anos.



Graças ao triunfo de hoje no court central do Monte Aventino, Henrique Rocha alcançou o terceiro troféu challenger da temporada, após os triunfos em Brasília e Perugia, e quinto da carreira, depois das vitórias em Múrcia em 2024 e em Matsuyama, em 2025.



Com o título conquistado hoje no Porto Open, Henrique Rocha já está virtualmente no 106.º lugar no ranking ATP, que será atualizado na segunda-feira, e fica mais perto de se tornar no nono tenista português a atingir o ‘top 100’ mundial.



