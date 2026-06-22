Henrique Rocha e Frederico Silva eliminados na qualificação

Henrique Rocha, 122.º do ranking mundial ATP, foi derrotado pelo colombiano Nicolás Mejía, 168.º do mundo, que se impôs por 2-1, com os parciais de 6-4, 6-7 (6-9) e 6-2, em duas horas e 39 minutos.

O portuense apenas por uma vez disputou o quadro principal de um `major`, em 2025, em Roland Garros, tendo, no `major` francês sido eliminado na terceira ronda pelo cazaque Alexander Bublik, tendo ficado pelo caminho nas duas tentativas em Wimbledon, ambas na segunda ronda do `qualifying`.

Frederico Silva, 230.º da hierarquia, esteve na frente diante do croata Matej Dodig, 209.º do circuito, com 6-3 no primeiro set, mas concedendo a reviravolta, com dois sets decididos no tie-break, concluídos em 7-6 (7-0) e 7-6 (10-5), em duas horas e 43 minutos.

O tenista das Caldas da Rainha disputou pela quinta vez a em Wimbledon, continuando apenas com uma presença em quadros principais de Grand Slams, no Open da Austrália, em 2021.

Antes, ao fim da manhã, Jaime Faria, 97.º do ranking, qualificou-se para a segunda ronda da fase de qualificação, ao vencer o francês Hugo Grenier, 224.º, em dois sets

O lisboeta precisou de uma hora e 20 minutos para se impor por 6-3 e 6-3 e agora vai encontrar outro gaulês, desta feita Luka Pavlovic (218.º), no que será o primeiro encontro entre ambos.

Jaime Faria já passou a qualificação de todos os torneios do Grand Slam e conseguiu esse feito em Wimbledon em 2025, antes de ser eliminado na primeira ronda pelo italiano Lorenzo Sonego.

Na competição feminina, Francisca Jorge, 226.ª do ranking WTA, vai iniciar o `qualifying` frente à húngara Dalma Galfi, 115.ª.

Nuno Borges, 53.º do ranking ATP, tem entrada direta no quatro principal do `major` londrino.