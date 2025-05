Henrique Rocha "espreita" Roland Garros

O jogador portuense, número três nacional e 201.º colocado no ranking ATP, travou uma dura batalha com o favorito chileno Tomas Barrios Vera (110.º ATP), sobretudo no set inaugural, mas conseguiu levar a melhor ao fim de uma hora e 53 minutos, pelos parciais de 7-6 (7-1) e 6-3.



Depois da estreia com uma derrota na terra batida parisiense, em 2024, Rocha, de 21 anos, regressou este ano a Roland Garros com um triunfo na ronda inaugural e hoje garantiu a passagem à terceira e derradeira eliminatória de acesso ao quadro principal do torneio francês, que irá decorrer entre 25 de maio e 08 de junho.



O jogador do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis nem entrou bem no encontro com o adversário chileno, sofrendo o "break" logo no primeiro jogo, mas conseguiu igualar o duelo no sexto jogo (3-3) e, apesar de ter desperdiçado três "set points", dominou o "tie-break".



Na frente do marcador, Henrique Rocha aproveitou o ascendente e, depois de ter quebrado Barrios Vera três vezes contra apenas um "break" sofrido, vai tentar agora alcançar pela primeira vez o quadro principal de um "major", tendo para tal de ultrapassar o vencedor do encontro entre o francês Luca Van Assche (179.º ATP) e o cazaque Timofey Skatov (191.º ATP).