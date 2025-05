Henrique Rocha ganha em Roland Garros

Depois da estreia há um ano, com um desaire na abertura do "qualifying", o jovem portuense de 21 anos, que ocupa o 201.º lugar no ranking ATP, eliminou o jogador da casa (294.º ATP) ao cabo de uma hora e 55 minutos, com os parciais de 7-6 (7-5) e 6-2.



Henrique Rocha, a recuperar de uma fase menos positiva, com apenas dois triunfos nos últimos 10 encontros, entrou mal no "major" parisiense e chegou a estar em desvantagem no primeiro "set" (1-3), mas conseguiu recuperar e, apesar de ter desperdiçado dois "set points", levou a melhor no "tie-break". Duas quebras de serviço no sexto e oitavo jogo da segunda partida foram suficientes para sentenciar a vitória do português.



O próximo adversário do tenista do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis, na segunda ronda da fase de qualificação, será o chileno Tomas Barrios Vera (110.º ATP), que se impôs ao também francês Luka Pavlovic, pelos parciais de 6-4 e 6-3.