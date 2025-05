Henrique Rocha na terceira ronda em Paris

Vindo da qualificação, na qual já tinha disputado três encontros, Rocha, 200.º do ranking mundial, venceu o checo, 19.º, por 2-6, 1-6, 6-4, 6-3 e 6-3, em três horas e seis minutos, imitando Nuno Borges, 41.º, que na quarta-feira tinha afastado o norueguês Casper Ruud, oitavo.



Na terceira ronda, o portuense vai encontrar o cazaque Alexander Bublik, 62.º do mundo, que afastou o australiano Alex De Minaur, nono, por 6-2, 6-2, 4-6, 3-6 e 6-2.



Nuno Borges, que na quarta-feira se tinha o primeiro homem português a chegar à terceira ronda em Roland Garros, joga hoje a primeira eliminatória de pares, ao lado do francês Arthur Rinderknech.