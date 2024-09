Henrique Rocha nas "meias" do challenger de Cassis

O tenista luso, sétimo cabeça de série do torneio, vai defrontar nas meias-finais o austríaco Jurij Rodionov, 202 do mundo.Henrique Rocha está também em prova na competição de pares, ao lado de Jaime Faria, que já foi eliminado em singulares.A dupla portuguesa, terceira cabeça de série no torneio, vai defrontar ainda esta sexta-feira, nas meias-finais, os indianos Anirudh Chandrasekar e Niki Kaliyanda Poonacha, primeiros cabeças de série.