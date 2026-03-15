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Henrique Rocha perde final do challenger de Santiago
O tenista português Henrique Rocha perdeu hoje a final do challenger de Santiago do Chile, depois de ser derrotado pelo argentino Genaro Alberto Olivieri, em dois sets.
Numa final de um challenger pela segunda semana consecutiva, depois de ter vencido o título em Brasília, Rocha, 169.º do mundo e que vinha de nove vitórias seguidas, foi batido por Genaro Alberto Olivieri, 226.º, por 6-4 e 6-4, em uma hora e 52 minutos.
Esta foi a sexta final no circuito challenger para Rocha, que já conquistou títulos em Múrcia (Espanha), em 2024, em Matsuyama (Japão), em 2025, e em Brasília, em 2026.
Com a chegada à final em Santiago e o título em Brasília, Henrique Rocha já garantiu a subida ao seu melhor ranking de sempre, assegurando, virtualmente, o 131.º lugar da hierarquia ATP.
Esta foi a sexta final no circuito challenger para Rocha, que já conquistou títulos em Múrcia (Espanha), em 2024, em Matsuyama (Japão), em 2025, e em Brasília, em 2026.
Com a chegada à final em Santiago e o título em Brasília, Henrique Rocha já garantiu a subida ao seu melhor ranking de sempre, assegurando, virtualmente, o 131.º lugar da hierarquia ATP.