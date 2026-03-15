Henrique Rocha perde final do challenger de Santiago

Numa final de um challenger pela segunda semana consecutiva, depois de ter vencido o título em Brasília, Rocha, 169.º do mundo e que vinha de nove vitórias seguidas, foi batido por Genaro Alberto Olivieri, 226.º, por 6-4 e 6-4, em uma hora e 52 minutos.



Esta foi a sexta final no circuito challenger para Rocha, que já conquistou títulos em Múrcia (Espanha), em 2024, em Matsuyama (Japão), em 2025, e em Brasília, em 2026.



Com a chegada à final em Santiago e o título em Brasília, Henrique Rocha já garantiu a subida ao seu melhor ranking de sempre, assegurando, virtualmente, o 131.º lugar da hierarquia ATP.